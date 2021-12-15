Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 09:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
500 yıllık İran halısını 300 bin dolara satarken yakalandılar
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da, geçtiğimiz yaz Silivri’deki bir evden çalınan 500 yıllık İran halısı bulunarak sahibine teslim edildi. Tarihi halıya müşteri arayan 3 şüpheli yakalandı.
İstanbul'da, JASAT(Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, geçtiğimiz sene Silivri’de bir evden çalınan, üzerinde Safevi Hanedanlığına ait kompozisyonların bulunduğu, Şah Abbas’ın Osmanlı Devleti ile savaşının betimlendiği yaklaşık 500 yıllık ipek İran halısı için operasyon düzenledi.
Yapılan çalışmalarda, çalınan halıya M.K., T.B. ve İ.A. isimli şahısların müşteri aradığı tespit edildi.
300 bin dolara satılacaktı
Şüphelilerin İstanbul Fatih’te ikamet ettiğini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla, M.K., T.B. ve İ.A.'yı halıyı satmak isterken suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin halıyı 300 bin dolara satmaya çalıştıkları öğrenildi.
M.K., T.B. ve İ.A gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Hırsızlık İstanbul Tarihi Eser
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