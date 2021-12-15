İstanbul'da, JASAT(Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, geçtiğimiz sene Silivri’de bir evden çalınan, üzerinde Safevi Hanedanlığına ait kompozisyonların bulunduğu, Şah Abbas’ın Osmanlı Devleti ile savaşının betimlendiği yaklaşık 500 yıllık ipek İran halısı için operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalarda, çalınan halıya M.K., T.B. ve İ.A. isimli şahısların müşteri aradığı tespit edildi.

300 bin dolara satılacaktı

Şüphelilerin İstanbul Fatih’te ikamet ettiğini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla, M.K., T.B. ve İ.A.'yı halıyı satmak isterken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin halıyı 300 bin dolara satmaya çalıştıkları öğrenildi.

M.K., T.B. ve İ.A gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.