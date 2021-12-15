Sahte içkiden ölenlerin sayısı 13'e yükseldi
Son günlerde artan sahte içki vakalarında ölü sayısı 13'e çıktı. Güvenlik güçlerinin sahte içki yapan ve satanlara yönelik operasyonları da devam ediyor.
Yurt genelinde sahte içkiden zehirlenen 13 kişi hayatını kaybetti. Sahte içki üreten ve satanlara yönelik operasyonlar da ardı ardına geliyor.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Onikişubat ilçelerinde sahte içki nedeniyle 8 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
4 kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı, 4 kişinin tedavisi devam ediyor.
Yalova
Yalova'da internetten sipariş ettikleri sahte içkiyi içen 2 kişi hayatını kaybetti.
Sivas
Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
6 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
Sahte içki üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Antalya
Antalya'nın Kepez ilçesinde sahte içki bir kişinin yaşamına mal oldu.
Manavgat ilçesinde ise bir kişi yoğun bakıma kaldırıldı, içkiyi temin ettiği belirlenen satıcı taksirle adam yaralama suçundan tutuklandı.
İstanbul
İstanbul'da da sahte içki tüketen 2 kişi yaşamını yitirdi,
Avcılar'da içkiyi satan büfenin işletmecisi gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada 200 şişe sahte alkol ele geçirildi.
Erzincan
Erzincan'da ise sahte içkiden zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.