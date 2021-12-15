Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 09:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kargo şirketine baskın: 820 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep'te polis ekipleri, bir kargo şirketine ait aktarım merkezine düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 820 bin adet paketlenmiş makaron ele geçirdi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şehitkamil ilçesindeki bir kargo aktarım merkezine operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda bir kamyonetin içerisinde 81 adet koli içerisinde toplamda 820 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Kargoyla gönderilmek istenen makaronlara imha edilmek üzere el koyuldu.
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