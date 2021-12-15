Gaziantep Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şehitkamil ilçesindeki bir kargo aktarım merkezine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda bir kamyonetin içerisinde 81 adet koli içerisinde toplamda 820 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Kargoyla gönderilmek istenen makaronlara imha edilmek üzere el koyuldu.