Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 08:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da iki servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Gaziosmanpaşa Küçükköy’de iki servis minibüsünün kaza yapması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazanın olduğu noktada ise trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, Gaziosmanpaşa Küçükköy Karayolları Mahallesi Elma Bahçesi Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi.
D.T. idaresindeki servis minibüsü ile H.T. idaresindeki minibüs kavşağa girdikleri esnada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüslerden biri yan yattı.
Kazada, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri kazanın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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