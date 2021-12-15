Marmara'da deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. İDO'nun sabah planlanan Yalova-Yenikapı seferi iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi de karşılıklı olarak yapılamayacak.

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi de gerçekleştirilemeyecek.

Bursa Deniz Otobüsleri'nden de iptaller geldi. BUDO'nun sabah saatlerinde yapılması planlanan bazı seferlerinin hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu.