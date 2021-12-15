Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 06:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Elverişsiz hava koşulları deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri iptal edildi.
Marmara'da deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. İDO'nun sabah planlanan Yalova-Yenikapı seferi iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi de karşılıklı olarak yapılamayacak.
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi de gerçekleştirilemeyecek.
Bursa Deniz Otobüsleri'nden de iptaller geldi. BUDO'nun sabah saatlerinde yapılması planlanan bazı seferlerinin hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu.
Etiketler: İstanbul Bursa Deniz Otobüsü
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