Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün Antalya'ya kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

'Turuncu kod' ile uyarılan kentte, metrekareye 50-85 kilo yağış düşmesinin beklendiğine dikkat çekildi. Olası su baskını, sel ve yıldırım düşmelerine karşı dikkatli olunması gerektiğinin altı çizilmişti.

Uyarının ardından bugün sabaha karşı kent merkezine dolu yağdı.

Sabah erken saatlerde evlerinden çıkanlar, doluya şaşırıp, kar yağdığını düşündü.

Okula gitmek için hazırlık yaparken camdan baktığında kar gördüğünü sandığını anlatan 9 yaşındaki Muhammet Çetin, ilk defa dolu gördüğünü söyledi.