Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 09:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
'Turuncu kod' ile uyarılan Antalya'ya dolu yağdı
[Fotoğraf: DHA]
Meteoroloji'nin dün 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya'da bu sabah dolu etkili oldu. Yarım saat yağan dolu sonrası kent merkezi beyaza büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün Antalya'ya kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
'Turuncu kod' ile uyarılan kentte, metrekareye 50-85 kilo yağış düşmesinin beklendiğine dikkat çekildi. Olası su baskını, sel ve yıldırım düşmelerine karşı dikkatli olunması gerektiğinin altı çizilmişti.
Uyarının ardından bugün sabaha karşı kent merkezine dolu yağdı.
Sabah erken saatlerde evlerinden çıkanlar, doluya şaşırıp, kar yağdığını düşündü.
Okula gitmek için hazırlık yaparken camdan baktığında kar gördüğünü sandığını anlatan 9 yaşındaki Muhammet Çetin, ilk defa dolu gördüğünü söyledi.
Etiketler: Antalya Meteoroloji
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