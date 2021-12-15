Hatalı sollama ölümle burun buruna getirdi
İstanbul'da, Çeltik-Çerkezköy yolu üzerinde sürücünün hatalı sollama yapması sonucu araçta bulunanlar adeta ölümle burun buruna geldi. Sürücünün manevrası ile hafif atlatılan kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kınalı mevkii Çeltik-Çerkezköy yolu üzerinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü önünde seyreden kamyonu geçmek için hatalı sollama yapınca, karşı şeritten gelen kamyonla karşı karşıya kaldı.
Kamyon sürücüsü yoluna devam ederken, otomobil sürücüsü ise manevra yaparak kazayı hafif atlatılmasını sağladı. Kazada su kanalına devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralanarak yardım bekledi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Kaza anı kamerada
Yaşanan kaza anı ise karşı şeritten gelen kamyondaki kameraya saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, kamyonun yoluna devam ettiği sırada otomobil sürücüsünü hatalı sollama yaparak kamyonla karşılaştığı ve ani manevra yaparak kamyona çarpıp tarlaya doğru savrulduğu görülüyor.