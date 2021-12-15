Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da turistler için turizm polisi ekipleri oluşturuldu
[Fotoğraf: AA]
Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan turizm polisi ekipleri, turistlerin ihtiyacı halinde rehberlik hizmeti sağlamak amacıyla görevlendirildi.
Kente gelen turistlerin güven ortamında vakit geçirebilmeleri ve ihtiyaç durumunda yerinde rehberlik hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak amacıyla Turizm Şube Müdürlüğü kuruldu.
Şube bünyesinde görevlendirilen emniyet müdürü, komiser, komiser yardımcısı ve 14 polis memurundan oluşturulan turizm polisi ekipleri, yabancı konukların yoğun olarak bulunduğu sahil bandı gibi bölgelerde çalışmalarına başladı.
Etiketler: Antalya Emniyet Genel Müdürlüğü Turizm
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