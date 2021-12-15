Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
46 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da cinayet suçundan 46 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde, 24 Temmuz 2016'da E.İ.'nin, sokakta pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuksuz yargılanan M.R.'nin çarptırıldığı 46 yıl 11 ay hapis cezasını Yargıtay onadı.
Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hükümlünün bulunduğu adrese operasyon düzenledi.
Yakalanan M.R., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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