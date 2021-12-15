Haseki Sultan Mahallesi Atik Medresesi Sokak'ta 5 katlı binanın bodrum katında bulunan ganyan bayisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, iş yerinin bitişiğindeki binaya sıçradı.

Demir korkuluklar kesildi

Yoğun duman nedeniyle bir dairede mahsur kalanlar için itfaiye ekipleri seferber oldu. Pencere korkuluklarının kesilmesiyle vatandaşlar tahliye edildi.

Yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

"İtfaiye memurları bizi uyandırdı"

Yangına uyurken yakalanan bina sakinlerinden Mehmet Özer, "Hiçbir şeyden haberimiz yok. Yatıyorduk. Bir anda kapı çaldı. Yangın çıkmış. Biz de hayretler içerisindeyiz. Şok olduk. İtfaiye memurları bizi uyandırdı" dedi.