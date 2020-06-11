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Zonguldak'ta maske takmayan 76 kişiye 29 bin lira para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Zonguldak'ta 76 kişiye, Covid-19 tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle 29 bin 792 lira ceza kesildi.
Zonguldak'ta emniyet ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında maske denetimleri devam ediyor.
Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 101 iş yeri, 13 park, 25 ticari taksi ve 56 toplu taşıma aracını denetledi.
Toplam 392 kişinin kontrol edildiği denetimlerde 76 kişinin maskesiz olduğu tespit edildi.
Bu kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 29 bin 792 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.
Etiketler: zonguldak maske kullanımı zonguldak haberlerSon Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 11:27
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