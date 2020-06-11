Haber Giriş: Kaynak: AA
Balıkesir'de Mavi Bayraklı plaj sayısı 31'e yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'de, 22 olan Mavi Bayraklı plaj sayısı bu yıl 31'e yükseldi. Balıkesir, en fazla Mavi Bayrağa sahip 5'inci il oldu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalarla halk plajı sayısı 7 oldu.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yatırım ve çalışmalarıyla il genelindeki plajlarda Mavi Bayrak sayısı 22'den 31'e çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Bu yıl Ayvalık'ta 11, Burhaniye'de 5, Edremit'te 7, Erdek'te 5 ve Gömeç'te 3 plajda Mavi Bayrak dalgalanacak.
Ayrıca, Sarımsaklı, Antandros, Özdemir Sitesi ve Ocaklar halk plajlarının yanı sıra bu yıl Zeytinli Altınkum, Sarıkız mevki ve Sarımsaklı Maliye Kampı plajlarına da Mavi Bayrak verildi.
Balıkesir, bu çalışmaların ardından Antalya, Muğla, İzmir ve Aydın'dan sonra en fazla Mavi Bayrağa sahip 5'inci il oldu.
Etiketler: balıkesir mavi bayraklı plaj balıkesir haberlerSon Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 11:12
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