Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde,16'ncı yüzyıl Osmanlı dönemi eserlerinden olduğu belirtilen 4 kemerli Dilaver Köprüsü, 2012 yılında Karayolları 9'uncu Bölge Müdürlüğü tarafından onarıldı.

Tarihi köprü, 2018 yılında Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

[Fotoğraf: DHA ]

Çevre mahallelerde yaşayanlar, geçiş yasağına rağmen günde 100'ün üzerinde ağır tonajlı aracın geçiş yapmaya devam ettiğini ve rahat geçiş yapılsın diye de köprü girişinin sağ ve sol bölümünün bilerek tahrip edildiğini iddia etti. Alternatif yollar yerine tarihi köprüden geçiş yapan ağır tonajlı araçlar, havadan drone ile görüntülendi.

"Böyle devam edilirse köprü yıkılacak"

Bölge halkından Metinalılar Yardımlaşma, Dayanışma ve Eğitim Derneği Başkanı Aydın Pirinççioğlu, ağır tonajlı araçların geçişini engellemek için ilgili kurumlara başvurduklarını söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Dilaver Köprüsü'nün tarihi bir değer olduğunu anlatan Pirinççioğlu, şöyle konuştu:

"Bu köprünün özellikle kültürel anlamda ve stratejik konum bakımından tarihi bir değeri var. Geçmiş yıllarda kervan köprüsü olarak kullanılıyordu. Zaman içinde onarım yapılarak sadece 1 arabanın geçiş yapacağı yol oldu. Köprü, Mardin, Derik, Mazıdağı ve Viranşehir'e bağlantıyı sağlayan bir köprüdür. Burada yüksek tonajlı araçların geçişi, bu tarihi köprüyü perişan ediyor. Kimsenin ekmeğine mani olmak amacında değiliz.

Devletin aldığı bir karar var. Bu köprü yüksek tonajlı araçların geçeceği bir köprü değildir. Bizim amacımız farklı bir yöntem bularak araçların bu köprü üzerinden geçmemesidir. Geçtiği halde bu köprü 3-5 ay sonra tamamen yıkılacak bir köprüdür. Onun için bu konuda yetkilileri duyarlı olmaya çağırıyorum. Bundan dolayı şikayette bulunduk. Alınan karara uyulmasını istiyoruz. Bizim için çok önemli bir köprüdür. Bunun koruma altına alınmasını talep ediyoruz."

[Fotoğraf: DHA ]

"Giriş bölümünü yıktılar"

Köprünün bölgenin can damarı olduğunu ve bir arabanın dahi zor geçiş yaptığını anlatan Pirinççioğlu, "Yüksek tonajlı araçların geçişine engel oluyor diye giriş bölümünü yıktılar. Hem sağ taraf hem sol taraf. Malesef ne hale gelmiş. Çatlaklar da oluşmuş. Kültürümüze sahip çıkmak hepimizin vatandaşlık görevi. Alternatif yol da var ileride. 6-7 kilometresi stabilize bir yol. Biz kimsenin yatırımına engel değiliz. Burada bir köprü de yapılabilir. Bu milli servettir. Hepimizin kaybı var" dedi.