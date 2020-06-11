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Van'da kaçak avlanılan 5 ton inci kefali suya geri bırakıldı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanan 5 ton inci kefali suya geri bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ve Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda akarsu çevrelerinde denetimlerde bulunan ekipler, Yalındüzü Mahallesi yakınlarında 1250 metre 4 manyat tipi ağ buldu.
Ağlara takılan 5 ton canlı inci kefalini suya bırakan ekipler, 1 ton ölü balığı da Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.
Etiketler: Van muradiye kaçak av inci kefaliSon Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 10:09
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