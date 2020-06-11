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Konya'da minibüs elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya’nın Ilgın ilçesinde, elektrik direğine çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı.
Erdal Yiğit idaresindeki 52 PB 929 plakalı minibüs, TOKİ konutları girişinde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Polis ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü Yiğit, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartıldı.
Kazada ağır yaralanan 47 yaşındaki sürücü Yiğit ile araçtaki 34 yaşındaki Sebahattin Arslan, 38 yaşındaki Turgay Bozkurt ve 38 yaşındaki Arslan Yiğit ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Konya ılgın trafik KazasıSon Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 09:44
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