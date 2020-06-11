Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün sözde zindan yapılanması olarak nitelendirdiği cezaevi iç/dış koordinasyon yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz salı günü Diyarbakır merkezli toplam 2 ilde 36 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 1 adet tabanca, 1 adet yarı otomatik tüfek ve buna ait 51 adet fişek ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız ve kararlı bir biçimde sürdürüleceği belirtildi.