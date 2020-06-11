2 ilde Diyarbakır merkezli terör operasyonu: 22 gözaltı
2 ilde Diyarbakır merkezli düzenlenen terör operasyonunda 36 adreste eş zamanlı baskın yapıldı, 22 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün sözde zindan yapılanması olarak nitelendirdiği cezaevi iç/dış koordinasyon yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında geçtiğimiz salı günü Diyarbakır merkezli toplam 2 ilde 36 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, 1 adet tabanca, 1 adet yarı otomatik tüfek ve buna ait 51 adet fişek ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız ve kararlı bir biçimde sürdürüleceği belirtildi.