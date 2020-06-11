Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kocaeli’nde palet deposunda yangın
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sabaha karşı çıkan yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Depoda büyük maddi hasar oluştu.
Gebze ilçesinde bulunan Balçık Mahallesi’nde sabaha karşı ikinci el ahşap palet depolama alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Ahşap malzemelerin tutuşması sonrası kısa sürede büyüyen yangını görenler itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Depolama alanında büyük maddi hasara neden olan yangın hakkında inceleme başlatıldı.
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