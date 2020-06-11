Haber Giriş: Kaynak: AA-DHA
Fünye ile patlatılan şüpheli çantadan uyuşturucu madde çıktı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te yol kenarında bulunan çanta, şüphe üzerine fünye ile patlatıldı. Çantanın içinden 9 paket uyuşturucu madde çıktı.
Merkez Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi'nde yol kenarında 2 çanta görenler durumu polise haber verdi.
Olay yerine giden ekipler, çevre kontrolünü sağladıktan sonra çantaları fünyeyle patlattı.
Daha sonra kontrol edilen çantalardan 9 paket naylona sarılı satışa hazır halde uyuşturucu madde çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Uyuşturucu madde, ekipler tarafından incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Ekipler, çantaları bırakanların yakalanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Etiketler: Gaziantep fünye şüpheli çanta uyuşturucu maddeSon Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 02:58
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