Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ankara'ya 'kuvvetli sağanak' uyarısı
Ankara Valiliği, bugün etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları uyardı.
Meteorolojik verilere göre; 11 Haziran Perşembe günü Ankara il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara Valiliği de yaptığı yazılı açıklamayla vatandaşları uyardı:
"Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
Etiketler: sel kuvvetli yağış dolu Ankara ValiliğiSon Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 02:19
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