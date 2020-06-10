Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 29 bina karantinaya alındı
Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 29 bina karantinaya alındı. Kentteki 11 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda ilçelerden Eyyübiye'de 8, Haliliye'de 6, Karaköprü'de 7, Viranşehir'de 5, Suruç, Siverek ve Hilvan ilçelerinde ise birer binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Öte yandan, kentteki 11 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.
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