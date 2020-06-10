Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbarat çalışması kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada, 1100 litre kullanıma hazır sahte dezenfektan ile bunların yapımında kullanılan malzeme bulundu.

Olayla ilgili bir kişi hakkında işlem başlatıldı.