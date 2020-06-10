Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) projesinin inşa edileceği alanda gerçekleştirilen kenevir ekimine katıldı.

"100 dekar alanda kenevir üreteceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, Alancuma'da 500 dönümlük arazide hayata geçecek projenin 100 dekarlık kısmında kenevir üretileceğini belirterek, 50 bin çeşit ürün yapılan, ekimi ve hasadı son derece kolay olmakla birlikte kısa sürede 5 metreye kadar yükselen kenevirin "mucize bitki" olduğunu ifade edildi.

Başkan Yüce, Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle kenevir ekimine başlandığını aktararak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun'da gündeme getirdiği sayısız faydaya sahip keneviri inşallah Sakarya'da üreteceğiz. Ülkemizin önünü açacak bir proje olduğunu görerek, biz de endüstriyel kenevir ekimini gerçekleştirdik. Ekimlerimizin bir kısmını yapmıştık. Şimdi de ekim çalışmalarına bizzat katıldım. 100 dekar alanda kenevir üreteceğiz. Kenevir ürünü, ekimi ve hasadı kolay olmakla birlikte tarımdan sağlığa, inşaattan gıdaya, petrolden sanayiye, plastik ürünlerden tekstil ürünlerine kadar daha birçok sektörde kullanılabilen çok avantajlı milli bir hazinedir. İnşallah ekimini gerçekleştirdiğimiz endüstriyel kenevir ile hem ülkemiz hem de şehrimiz ekonomisine büyük katkı sunacağız" dedi.