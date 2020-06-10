Haber Giriş: Kaynak: AA
Devrilen tır uçuruma düşmekten son anda kurtuldu
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde devrilen demir yüklü tır, uçuruma düşmekten son anda kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Burhan A. yönetimindeki demir yüklü tır, D-100 kara yolu İsmetpaşa virajlarında kontrolden çıktı.
Bariyerlere çarpan ve bir süre sürüklenerek devrilen tır, uçuruma metreler kala durdu.
Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Tırdaki demir parçalarının yola dökülmesi nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, çalışmaların ardından normale döndü.
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