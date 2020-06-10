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Eskişehir'de 200 kişilik çadır kent karantinaya alındı
Eskişehir'de mevsimlik tarım işçisi ailenin 4 yaşındaki çocuğunda yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edildi. Bu nedenle işçilerin kaldığı 200 kişilik çadır kent karantinaya alındı.
Şanlıurfa'dan Eskişehir'e giden ve İnönü ilçesindeki çadır kentte kalan bir ailenin 4 yaşındaki çocukları rahatsızlandı.
Hastaneye kaldırılan çocuğun COVID-19 testi pozitif çıktı. Hastaneden gelen haber üzerine çadır kentte önemler artırıldı. Çocuğun temas ettiği düşünülen herkese test yapıldı. Alınan numuneler hastaneye gönderildi.
Hastaneden sonuçlar beklenirken 200 kişinin kaldığı çadır kent karantinaya alındı. Çadır kente giriş çıkışlar 14 gün boyunca yasaklandı.
Karantinada olan işçilerin ihtiyaçları vefa destek ekipleri tarafından karşılanacak.
Etiketler: eskişehir karantina koronavirüs mevsimlik tarım işçisi inönüSon Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 18:41
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