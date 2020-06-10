Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan ilçesine bağlı 14 köy ve mezralarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, şunlara da yer verildi:

"Tatvan ilçesi sınırlarındaki Kısıklı, Dirlik, Suboyu, Kepenek, Dönertaş, Sallıca, Aktoprak, Yorgalar, Yumrukaya, Uçankuş, Çörekli, Boblesür, Teknecik ve Beşikli köy ile mezraları bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisinin alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 7 Haziran'da saat 23.50'den itibaren ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 17.00 itibarıyla kaldırılmıştır."