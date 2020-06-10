Siirt Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü öncülüğündeki 7'si akademisyen 9 kişilik uzman ekip tarafından bir proje hazırlandı. Proje sayesinde, Botan Vadisi'nde biyolojik çeşitlilik ve kültürel değerlerin uzun vadede korunması öngörülüyor.

Siirt Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, beraberinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Amcalar ve Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan'la çalışmaları yerinde inceledi.

Düzgün, merkez, Tillo ve Eruh ilçeleri sınırlarında yer alan Botan Vadisi Milli Parkı'nda uzun devreli gelişim planı hazırlık çalışmasıyla türlerin kayıt altına alınacağını belirtti.

Botan Vadisi'nin bölge insanının yaşamlarını sürdürmesi için çok önemli olduğunu söyleyen Düzgün, "İlimiz ve bölgemiz için turizm açısından çok önemli olan Botan Vadisi, milli park ilan edilmesiyle daha da cazip hale geldi, milli park ilan edilmesiyle tanıtım eksikliği giderildi. İlimiz, bölgemiz ve ülkemizin turizmi açısından önemli hale gelecek" dedi.

"Endemik bitki ve ada çayı çeşitlerine rastladık"

Bitki Uzmanı Prof. Dr. Tamer Keçeli de yıl sonunda tamamlanacak olan projenin 11 bin 384 hektar alanı kapsadığı, 5 günde 100 kilometrelik alanda çalışma yapıldığını vurguladı.

Bölgenin zengin bir floraya sahip olduğunu anlatan Keçeli, şunları söyledi:

"Botan Vadisi'nde endemik bitki ve ada çayı çeşitlerine rastladık. Özellikle kayalık ve uçurum bölgelerde bitki türleri var. Arkadaşlarla 5 günlük bir çalışmada önemli bilgiler elde ettik. Farklı mevsimlerde Botan Vadisi'ne gelerek bu tür etkinlikleri artırmaya devam edeceğiz."

Bitki Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Çiftçi de böcek ve omurgasız hayvanlara yönelik çalışma yaptıklarını aktararak, "Böcek ve omurgasız hayvanlara yönelik önemli bulgular elde ettik. Bu verileri laboratuvar ortamında teşhis ettikten sonra envanterlerini çıkaracağız" dedi.