Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsiz Göl'e arkadaşıyla birlike mantar toplamaya giden İlker İncir, bu sırada doğada yiyecek arayan 3 ayıyla karşılaştı.

Ayılar karşısında şaşkınlık yaşayan İncir ve arkadaşı, ayıları cep telefonu ile görüntüleyerek kayıt altına aldı.

Bir süre daha bölgede gezinen ayılar daha sonra gözden kayboldu.