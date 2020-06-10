Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Mantar toplarken yavru ayılarla karşılaştılar
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ssivas'ın Doğanşar ilçesinde arkadaşıyla birlikte mantar toplamaya giden İlker İncir, doğada yiyecek aramaya çıkan 3 ayıyı cep telefonu ile görüntüledi.
Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsiz Göl'e arkadaşıyla birlike mantar toplamaya giden İlker İncir, bu sırada doğada yiyecek arayan 3 ayıyla karşılaştı.
Ayılar karşısında şaşkınlık yaşayan İncir ve arkadaşı, ayıları cep telefonu ile görüntüleyerek kayıt altına aldı.
Bir süre daha bölgede gezinen ayılar daha sonra gözden kayboldu.
Etiketler: yavru ayı mantar toplamak cep telefonuSon Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 20:50
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