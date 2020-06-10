Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Hürriyet Mahallesi Park Sokak'ta belediye ekiplerinin altyapı çalışması yaptığı yolda yaklaşık 3 metrelik çukur oluşurken, emniyet ekipleri şeritlerle bölgede tedbir aldı.

"Yağmurun ardından yol çöktü"

Mahalle sakinlerinden Osman Tok, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ifade ederek, "Yağmurun ardından yol çöktü, ekipler hemen geldi müdahale etti. Yolda daha fazla kayma olmasın diye taş ve kaya getirdiler, çalışmalar devam ediyor" dedi.