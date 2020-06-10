Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,turizmde yeni normale geçişe ilişkin, "Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Önceliğimiz bütün ülkelerle hava trafiğini başlatmak." dedi.

Turizmde sertifikasyon

Bakan Ersoy, "Avrupa'da bu işi bu kadar düzgün ve güvenilir şekilde yapan ilk ülke Türkiye" diye konuştu.

Turizm

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "İç pazarda hareketlilik şu anda yüzde 45'lere geldi. İç turizm açısından bakarsanız çok iyi" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy "Galata Kulesi'nin içindeki kapalı alanı boşaltıp müze haline getiriyoruz." dedi.

Ayasofya'nın ibadete açılması

Mahkemenin kararından sonra turizm açısından endişelenmem. Biz onun çözümünü buluruz.