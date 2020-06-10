Açılış töreni, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya, Vakfın Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Bahri Şahin, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, Dr. Ursula Sezgin, Kurucu Başkan Ethem Sancak, Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Eren Holding Sahibi Ahmet Eren, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve müzenin üst düzey yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Törenin ardından, Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesinde bulunan aletlerin onarılması ile ilgili, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Bahri Şahin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya arasında protokol imzalandı.

Programa Prof. Dr. Fuat Sezgin’in değerli eşi Dr. Ursula Sezgin de katıldı.