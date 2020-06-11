Haber Giriş: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta zehir tacirlerine operasyon: 13 gözaltı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin bir hafta içerisinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi yakalandı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, zehir tacirlerine geçit vermiyor.
Narkotik Şube ve Ereğli ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, bir hafta içerisinde düzenledikleri operasyonlarda 13 şüpheliyi yakaladı.
[Fotoğraf: İHA]
Yapılan operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 23 adet mermi ele geçirildi.
Etiketler: zonguldak Ereğli uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 04:22
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