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8 ilde Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
8 ilde Balıkesir merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 25 şüpheli yakalandı.
Balıkesir Üniversitesinde öğrenciyken FETÖ'nün yurtlarında kaldıkları ve örgütün yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 3'ü polis, 5'i öğretmen 25 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, İstanbul, İzmir, Bursa, Kütahya, Antalya, Ağrı ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyonda zanlıların tamamı gözaltına alındı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 09:30
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