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Bursa'da huzur ve güven uygulaması: 42 sürücüye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da jandarma ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 42 sürücüye 20 bin 716 lira idari para cezası verildi.
Bursa'da huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 132 tim, 423 personel ile "Türkiye Huzur ve Güven" (Huzurlu Sokaklar) uygulaması yaptı.
[Fotoğraf: AA]
761 iş yeri, 7 bin 140 kişi ve 3 bin 183 aracın denetlendiği çalışmalar kapsamında bazı suçlardan aranan 28 şüpheli hakkında işlem başlatılarak, bir zanlı gözaltına alındı.
Ayrıca, 42 sürücüye 20 bin 716 lira idari para cezası verildi. Denetimlerde, 16 araç trafikten menedildi ve aranan 2 araç muhafazaya alındı.
Etiketler: bursa huzur uygulaması bursa haberler bursa denetimSon Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 09:33
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