Rat Mahallesi'nde özel bir maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri içeride mahsur kalan iki işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Bölgede polis ekipleri önlem alırken ambulans da hazır bekletiliyor.

Kaynak: AA