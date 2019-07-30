Türkiye
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53 - Son Güncelleme 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:55
Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Rat Mahallesi'nde özel bir maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri içeride mahsur kalan iki işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Bölgede polis ekipleri önlem alırken ambulans da hazır bekletiliyor.
Kaynak: AA
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