Zonguldak'ta kaza yapan otomobil yandı: 1 yaralı

Zonguldak'ta Ayhan C.'nin, tamire götürmek için buzdolabını yüklediği otomobil, Tepebaşı Mahallesi Gözde Sitesi Sokak'ta yokuş aşağı indiği sırada park halindeki otomobile çarptı.

Araç, çarpmanın ardından yaklaşık 10 metre yükseklikten bir apartmanın yanındaki boşluğa düştü.

Sesi duyarak bölgeye gelen vatandaşlar sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışırken otomobilde yangın çıktı.

Araçtan bir madenci tarafından çıkarılan Ayhan C., haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri de araçtaki yangını kısa sürede söndürdü. Kaza nedeniyle bir dairede de hasar oluştu.