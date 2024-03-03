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Türkiye
AA 03.03.2024 20:30

Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin, iki araca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Antalya'nın Alanya ilçesinde Oğuzhan Yılmaz yönetimindeki otomobil, Hacet Mahallesi D-400 kara yolunda önce refüje, ardından karşı şeritte seyir halindeki H.Ç.'nin kullandığı otomobil ile B.S.'nin idaresindeki hafif ticari araca çarptı.

Kazada sürücüler Yılmaz ve H.Ç. ile otomobillerde bulunan Buse K., T.Ç. ve M.Ç. yaralandı.

Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Oğuzhan Yılmaz ve Buse K., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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