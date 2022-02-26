Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta doğal göletin suları yükseldi: 4 daire boşaltıldı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde doğal göletin sularının yükselmesi nedeniyle 4 daire tahliye edildi. Ailelerin acil ihtiyaçları için AFAD Başkanlığı'ndan ödenek tahsis edilecek.
Çatalağzı beldesi Cumayanı Mahallesi Mağara Sokak'ta 16 hanenin bulunduğu alanın arka tarafındaki göletin suları sağanak nedeniyle yükseldi.
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ve Çatalağzı Belediyesi yetkilileri geldi.
[Fotoğraf: AA]
10 konutun 4'ü boşaltıldı
İncelemelerin ardından risk altındaki 10 konuttan ilk etapta 4 daire boşaltıldı.
Daire sakinleri, evlerinde bulunan eşyaları iş makinesi aracılığıyla çıkardı.
[Fotoğraf: AA]
AFAD'dan ailelere ödenek
Vali Mustafa Tutulmaz ile AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör de bölgede incelemelerde bulundu.
Ailelerin geçici olarak başka yerlere yerleştirileceğini söyledi.
Öte yandan ailelerin acil ihtiyaçları için AFAD Başkanlığından ödenek tahsis edileceği öğrenildi.
[Fotoğraf: AA]
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