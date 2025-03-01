Zincir koptu, 200 tonluk iş makinesi yokuş aşağı sürüklendi

Olay, 27 Şubat’ta saat 15.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir inşaat alanında yapılacak çalışma için işçiler, yaklaşık 200 ton ağırlığındaki fore kazık makinesine zincir bağlayarak kepçeyle çekmek istedi.

Makine tam alanın girişine çekildiği sırada zincir büyük bir gürültüyle koptu. Operatör Abdülcelil Bakış’ın (46) kontrolünden çıkan makine metrelerce aşağıya kaymaya başladı. Makine kayarken kopan halat iki işçinin yaralanmasına neden oldu.

Makine ise park halindeki 3 araca çarptıktan sonra yokuşun başında durdu. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı tamirci Erdoğan Önder (44) ve öğrenci S.G. (15) ambulanslarla Şişli Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Operatörün ifadesi alındı

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda operatör Abdülcelil Bakış ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.