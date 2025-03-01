Az Bulutlu 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 01.03.2025 14:20

Zincir koptu, 200 tonluk iş makinesi yokuş aşağı sürüklendi

İstanbul Kağıthane'de ekskavatör yardımıyla inşaat alanına çekilen 200 ton ağırlığındaki iş makinesi, zincirin kopması sonucu yokuş aşağıya kaydı.

Olay, 27 Şubat’ta saat 15.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir inşaat alanında yapılacak çalışma için işçiler, yaklaşık 200 ton ağırlığındaki fore kazık makinesine zincir bağlayarak kepçeyle çekmek istedi.

Makine tam alanın girişine çekildiği sırada zincir büyük bir gürültüyle koptu. Operatör Abdülcelil Bakış’ın (46) kontrolünden çıkan makine metrelerce aşağıya kaymaya başladı. Makine kayarken kopan halat iki işçinin yaralanmasına neden oldu.

Makine ise park halindeki 3 araca çarptıktan sonra yokuşun başında durdu. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı tamirci Erdoğan Önder (44) ve öğrenci S.G. (15) ambulanslarla Şişli Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Operatörün ifadesi alındı

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda operatör Abdülcelil Bakış ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası İş Kazaları
Sıradaki Haber
"Narkokapan-14: Şehit Bora Barış Güler" operasyonunda 145 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:48
İzmir'de 275 bin 800 sentetik ecza hapı ele geçirildi
15:35
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
15:25
Yılmaz: Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni bir aşamaya geçildi
15:01
Bayraktar AKINCI, AESA radarı ile ilk kez uçtu
14:27
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 388'e yükseldi
13:58
"Narkokapan-14: Şehit Bora Barış Güler" operasyonunda 145 tutuklama
Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman ilk teravih namazını eda etti
Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman ilk teravih namazını eda etti
FOTO FOKUS
Aziz Yeniay'a suikast soruşturması tamamlandı
Aziz Yeniay'a suikast soruşturması tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ