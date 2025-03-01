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Türkiye
AA 01.03.2025 13:15

AK Parti, ramazanda "Gönül Sofrası" programları düzenleyecek

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca, ramazan ayı boyunca "Gönül Sofrası" programları düzenlenecek.

AK Parti, ramazanda "Gönül Sofrası" programları düzenleyecek

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, programlar kapsamında ramazan ayı boyunca Türkiye'nin dört bir yanında dezavantajlı gruplarla bir araya gelinecek.

Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, konuyla ilgili 81 il sosyal politikalar başkanıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, tüm illerde ramazan ayı boyunca "Gönül Sofrası" programlarının etkin ve yaygın biçimde hayata geçirilmesi talimatı verildi.

Kaya tarafından ayrıca gönderilen yazıda program kapsamında engelli, yaşlı, yetim ve öksüz, şehit yakını ve gazi, depremzede, öğrenci, ihtiyaç sahibi hanelerin ziyaret edilmesi, hanelerde iftar sofraları kurularak vatandaşların yanında olunması istendi.

Programla, ülke genelinde AK Parti teşkilatlarının milletle gönül köprülerini daha da güçlendirmesi, ramazanın bereketinin birlikte yaşanması hedefleniyor.

AK Parti teşkilatlarında geçmişte görev yapmış mensuplara da ramazan ayı vesilesiyle ziyaretler de bulunulacak.

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