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Türkiye
AA 01.03.2025 13:19

Düzensiz göçmen çalıştıran işletmelere 650 bin 320 lira para ceza

Iğdır'da iş yerlerinde izinsiz düzensiz göçmen çalıştıran işletmelere 650 bin 320 lira para cezası kesildi.

Düzensiz göçmen çalıştıran işletmelere 650 bin 320 lira para ceza

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, çalışma izni olmadan yabancı uyruklu düzensiz göçmen çalıştırdıkları tespit edilen 15 iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Bir işyerinde, izinsiz çalıştırılan ve barındırılan Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı, iş yeri sahibi R.D. gözaltına alındı. Diğer iş yerlerinde ise 6 düzensiz göçmenin izinsiz olarak çalıştırıldığını tespit edildi.

Düzensiz göçmen çalıştıran işletmeler hakkında toplam 650 bin 320 lira idari para cezası uygulandı.

Yakalanan 10 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Iğdır Düzensiz Göçmenler
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