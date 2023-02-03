Sümer Mahallesi 29. Sokakta bulunan 6 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Binadan duman ve alevlerin yükseldiğini fark eden Uluslararası Afganistanlı Kadınlar Derneği Onursal Başkanı Seyyid Abdullah Mustafa, bina sakinlerine haber vererek apartmanı boşaltmalarını söyledi.

Mustafa ve beraberindekiler, daha sonra üst kata çıkarak yangında mahsur kalan çocukları kucaklarına alıp binadan çıkardı. Binada mahsur kalan diğer kişiler de vatandaşların desteğiyle kurtarıldı.

Yangında hasar oluştu

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.

Yangın sırasında bina sakinlerini uyandıran Seyyid Abdullah Mustafa, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah derneği açmaya geldiği sırada alevleri fark ettiğini söyledi.

Mustafa, yangında yaralanan olmadığını anlatarak, "Herkesin kapısını vurdum, 'acil çıkın yangın var' diye. Bir taraftan kızıma itfaiyeyi aramasını söyledim. En üst katta yatan üç çocuk vardı. İki tanesini koltuğumun altına aldım. Bir tanesini de arkadaşım aldı. Bu şekilde çocukları aldık. Mahsur kalan 11 kişi vardı. İki yaşlı vardı, komşularımız onları çıkardı."

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.