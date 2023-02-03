Araç yangını, Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen otomobilde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücünün, aracı kenara çekip inmesinin ardından alevler yükseldi ve park halindeki başka bir otomobile sıçradı.

Alev alev yanan araçlardan çıkan dumanlar çevreyi sardı. Yangına ilk müdahaleyi araçlarında yangın tüpü bulunan diğer sürücülerden geldi.

Haber verilmesi üzerine itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşıp söndürdüğü bir aracın kullanılamaz hale geldiği bildirildi. O anları çevrede bulunan başka bir kişi de cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.