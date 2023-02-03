Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 il için fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]
Batı Karadeniz'in doğusunda Kastamonu ve Sinop'ta fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda (Kastamonu ve Sinop) rüzgarın, batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: Karadeniz Bölgesi Fırtına Meteoroloji Hava Durumu
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