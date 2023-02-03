Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayağı yürüyen merdivenlere takılan çocuğun 3 parmağı koptu
İstanbul Şişli'de bir alışveriş merkezinde yürüyen merdivene ayağı sıkışan 7 yaşındaki çocuğun 3 parmağı koptu.
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde Filipinler uyruklu 7 yaşındaki A.M.L'nin sağ ayağı yürüyen merdivene sıkıştı.
Çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan çocuğun ayağındaki 3 parmağı koptu.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun ameliyata alındığı öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: İstanbul
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