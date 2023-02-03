Şanlıurfa’da bir konvoyda seyreden ve zikzak çizerek trafiği tehlikeye sokan sürücüler polis tarafından yakalandı.

Yerel ve ulusal medyada yayımlanan haberin ardından harekete geçen Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakalarını belirledikleri araçlara ulaştı.

Sürücülere trafiği tehlikeye sokmaktan ceza kesilirken olayla ilgili adli işlemlerin ise devam ettiği belirtildi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak “Önce zikzak, sonra ah vahlar. Hem trafik güvenliğini hem de kendi canlarını tehlikeye atan bu şahıslar hakkında 9 bin 515 Türk Lirası trafik cezası ve gerekli adli, idari işlemler yapılmıştır. Unutmayalım, bu yolda hep birlikteyiz” ifadelerini kullandı.

Havaya ateş açtılar

Suruç yolu üzerinde yaşanan olayda trafikte ilerleyen araçların sağa sola manevra yapması yürekleri ağızlara getirirken araçlardaki şahısların pencereden kendilerini sarkıtıp havaya ateş açtıkları görüldü.

Trafikte ilerleyen diğer araçlara da yol yermeyen sürücüler, daha sonra Kuzey Batı Çevre Yolundan devam etti.