Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 06:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu
[Fotograf: İHA]
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde sulu kar ile dolu yağışı etkili oldu.
İstanbul’un bazı kesimlerine geçtiğimiz günlerde kar yağmıştı.
Mega kentte kar yağışı beklenirken Küçükçekmece ilçesinde akşam dolu ile karışık yağmur etkili oldu.
Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen sulu kar ile dolu yağışı anbean kaydedildi.
Son Haberler
- 07:17
- 07:16
- 06:56
- 06:51
- 06:27
Sıradaki Haber
Çanakkale'de iş yeri yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz