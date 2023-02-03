Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 09:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı.
Otoyolun İstanbul istikameti Çaydurt mevkiinde 2 tır, yolcu otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Trafik ekipleri, ulaşımı Yeniçağ gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriyor.
Etiketler: Bolu Son Dakika Trafik Kazası
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