Zeytinburnu'nda 5 araç birbirine girdi: 1 yaralı

D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkiinde, Ankara istikametine seyreden otomobilin, aynı yönde ilerleyen bir otomobile arkadan çarpması sonucu, öndeki üç araç da peş peşe çarpıştı.

Kazaya karışan otomobiller çarpışmanın etkisiyle yolda savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için kara yolunda önlem aldı.

Kazaya neden olan otomobilin çarptığı araçlarda, 1 Mayıs'ta görevli olan polislerin olduğu belirlendi.

Kazaya sebep olan otomobilde bulunan ve hafif şekilde yaralanan kişi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından, kara yolundaki trafik normale döndü.