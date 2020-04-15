Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Zeybek oynayan polis ekipleri vatandaşlara moral verdi
[Fotoğraf: TRT Haber ]
Zonguldak Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, vatandaşa moral vermek için zeybek oynadı.
Koronavirüs salgınına yönelik en önde mücadele eden kolluk kuvvetleri, halkın moralini yüksek tutmak için de çabalıyor.
Geçen hafta oyun havası oynayarak vatandaşlara moral veren polis ekipleri, bu kez zeybek oynadı.
Polisevi önünde zeybek oynayan polis memurları, sosyal medyada yayınladıkları görüntüleriyle vatandaşa moral vermeye çalıştı.
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