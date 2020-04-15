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Adıyaman'da hemzemin geçitte kaza: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, yük treninin hafif ticari araca çarpması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.
Adana'dan Malatya istikametine giden yük treni, Fatih Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarındaki hemzemin geçitte Hüseyin Kebeli idaresindeki hafif ticari araca çarptı.
Kazada sürücü Kebeli ile araçta bulunan eşi Sema, çocukları Mustafa, Mehmet ve Enes Kebeli yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Enes Kebeli, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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